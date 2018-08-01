الجارديان": داعش يحاول تعطيل مباحثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان

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ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن التفجير الانتحارى وأخذ الرهائن من مبنى حكومى فى (جلال آباد) هو الأحدث فى سلسلة من الهجمات التى شنها مسلحو تنظيم داعش الإرهابى والتى تبدو كرد على عمليات القوات الخاصة الأمريكية والجيش الأفغانى المكثفة للتخلص من مقاتلى التنظيم فى إقليم (ننجرهار) الشرقى وتعطيل خطوط الإمداد التى تصل من باكستان.

وأوضحت الصحيفة - فى مقال نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكترونى - أن تزايد هجمات داعش بما فيها هجوم أمس تزامن مع وجود إشارات للتقدم فى الجهود المتجددة لوقف الحرب التى استمرت 17 عاما بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، إذ يقول المحللون إن داعش يعمل على تعطيل مبادرات السلام.

يشار إلى أنه خلال فترة الهدنة التى نجحت الشهر الماضى، حمل مقاتلو طالبان أسلحتهم ودخلوا المدن لعقد لقاءات عفوية مع المسؤولين المحليين، وأعرب الرئيس الأفغانى أشرف غنى عن أمله فى الاتفاق مع طالبان على عقد هدنة لمدة أطول خلال الشهر الجارى.

فى الوقت نفسه، نُشر الأسبوع الماضى أن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى التقى مؤخرا بقادة طالبان فى قطر فى محاولة لبدء عملية السلام، بعد أن كانت الإدارة الأمريكية ترفض فى السابق مطالب طالبان بإجراء محادثات مباشرة بينهما.

ونظراً للارتباك والغموض المحيط بسياسة الولايات المتحدة فى أفغانستان منذ تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة، فإن هذا التحول المفاجئ لا ينبغى أن يفسر على أنه أمر غير عادى، فقد تعهد ترامب بالقضاء على "داعش" الذى يمثل تهديدًا عالميًا على عكس طالبان، لكنه أعرب مراراً عن شكوكه بشأن استمرار التواجد الأمريكى فى أفغانستان مما يعنى ضمناً أنه يرغب فى الانسحاب.



واعترض ترامب بشكل خاص على التكلفة إذ أنفقت الولايات المتحدة أموالاً كثيرة على أفغانستان منذ عام 2001، إلا أنه أمام المشورة العسكرية أرسل ترامب تعزيزات وطلب من حلف شمال الأطلسى (الناتو) أن يحذو حذوه، وفعلت بريطانيا ذلك مؤخرا.



وتجرى العمليات الأمريكية فى إقليم (ننجارهار) للحد من قدرة داعش على مهاجمة مدن مثل (جلال آباد) حيث قصفت واشنطن بشكل مفاجئ مخابئ داعش هناك العام الماضى مستخدمة قنبلة جوية ضخمة تسمى (أم القنابل(.

وذكرت الصحيفة أن المحللين يقولون إن قلق الولايات المتحدة بشأن داعش يشاركها فيه إيران وروسيا اللتان تقدمان الأسلحة والدعم اللوجستى لطالبان، والصين التى تضع دائما فى اعتبارها مصالحها الاقتصادية الإقليمية تشاركهم القلق من أن داعش يضعف قيادة طالبان المنقسمة بالفعل ويقلل من قدرتها على التوصل لاتفاق سلام دائم.. لذلك الآن، فى تغير غريب، للوضع تبدو الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية تعتمدان على عدوهما طالبان لمساعدتهما فى التغلب على الشر الأعظم داعش وإنهاء الحرب فى نفس الوقت.