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التموين: إلغاء دعم السلع والخبز شائعة ومتوقع إضافة 6 ملايين جدد بالبطاقات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:53 م
التموين: إلغاء دعم السلع والخبز شائعة ومتوقع إضافة 6 ملايين جدد بالبطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، أن مكاتب التموين تواصل حاليا فى تلقى طلبات المواطنين لإضافة أبنائهم على بطاقات التموين وفقا لشروط  القرار الوزارى ومن المتوقع إضافة من 4 ملايين إلى 6 ملايين مولود جدد على بطاقات التموين وهما من مواليد بداية عام 2006 وحتى نهاية ديسمبر 2015 .

وفيما يتعلق بسعى الوزارة لاستبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية، أوضح "أحمد كمال " لليوم السابع" أن لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من مجلس الوزراء وتضم وزارات التموين والإنتاج الحربى والاتصالات والتضامن الاجتماعى ستحدد خلال فتره من  4 إلى 6 أسابيع مجموعة من الخصائص والمؤشرات التى تحدد المعايير الخاصة بالدخل والانفاق وبناء على ذلك سيتم تحديد الفئات المستحقة لدعم السلع واستبعاد غير المستحقين دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية أو إلغاء الدعم، قائلا:" ما يترد عن إلغاء دعم السلع  أو الخبز شائعة ليس لها أساس من الصحة وأن ما يؤكد ذلك فتح إضافة المواليد الجديدة على البطاقات".

وأوضح أحمد كمال أن ما يتم حاليا من تنقية البطاقات هو حدف المتوفيين والمسافرين خارج البلاد والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة فقط، دون استبعاد أى شخص من منظومة الدعم وما تم حذفه من هذه الفئات 1.2 مليون شخص، وبمجرد إعلان لجنة العدالة الاجتماعية المؤشرات والمعايير الخاصة بالدخل والانفاق ومن هى الفئات المستحقة للدعم وقتها سيتم استبعاد غير المستحقين من المنظومة وفقا لهذه المعايير وإضافة فئات جديدة مستحقة مثلما يحدث حاليا فى إضافة المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعاية دون إلغاء منظومة الدعم .


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التموين

احمد كمال

السلع والخبز

البطاقات




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