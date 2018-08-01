التعليم: تفعيل بنك المعرفة على طلاب الثانوى مع بدء الدراسة والنظام الجديد

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريب طلاب الثانوى العام على استخدام بنك المعرفة المصرى فى إطار خطة الوزارة لتفعيل وتوفير كل مصادر المعرفة المتعددة للطلاب، حتى لا يكون الكتاب المدرسى هو الوسيلة الوحيدة للمعلومة وتزامنًا مع تطبيق الثانوية العامة الجديدة المعروفة بالثانوية المعدلة.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إنه مع تجهيز المدارس الثانوى بالبنية التكنولوجية والإنترنت سيكون استخدام بنك المعرفة سهلاً، إضافة إلى توفير المعلومات والمحتوى العلمى معربًا على البنك للصفوف الدراسية المختلفة.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة ستتابع بشكل متواصل ومستمر استخدام البنك من قبل الطلاب والمعلمين لكونه يحتوى على وسائل ومحتويات علمية على مستوى عالى خاصة ومناهد دراسية، لافتة إلى أن البنك سيكون غنيًا بكل ما يحتاجة الطالب فى تلك المرحلة.