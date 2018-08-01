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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "تساهيل للتمويل" بقيمة 101.9 مليون جنيه

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:14 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "تساهيل للتمويل" بقيمة 101.9 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر لعدد 794 ألف سهم بقيمة 101.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، الأربعاء، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة خدمات استشارات الميكرو تمويل - مشروعى لعدد 817 ألف سهم بقيمة 100.7 مليون جنيه.

 

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، 219.9 مليون جنيه بكمية تداول بلغت 3.8 مليون ورقة مالية منفذة.


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