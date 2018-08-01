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البنك المركزى يعتمد تعيين مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:07 ص
البنك المركزى يعتمد تعيين مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية البنك المركزى
كتب هانى الحوتى
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وافق البنك المركزى المصرى، على تعيين مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية برئاسة طارق محمد بدوى الخولى، وعضوية كلا من حسن مختار حجازى كمال الدين، محمود إبراهيم أبو العيون، عاطف على إبراهيم السيد، محمد محمود محمد يوسف، أحمد عبد السلام عبد العزيز، عادل أحمد موسى، محمد محسن صلاح الدين، سيد فاروق عبد الحميد البارودى، شهير وفيق وليم ناشد.

 

وقال البنك، فى بيانه للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إنه لم ترد موافقة من البنك المركزى المصرى على تعيين محمد هانى سيف النصر حتى تاريخه.

 


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