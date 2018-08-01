البحرية الروسية تتسلم 26 سفينة جديدة بحلول نهاية 2018

موسكو /أ ش أ/

أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية يورى بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن القوات البحرية تسلمت فى العام الحالى 8 سفن ومراكب جديدة، وأن هذا الرقم سوف يصل إلى 26 سفينة وباخرة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال بوريسوف -حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن الأسطول الروسى تسلم بالفعل 4 سفن وزورقا لمكافحة أعمال التخريب و3 سفن إسناد خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى الأسطول خلال العام الجارى 26 سفينة وباخرة وزورقا جديدة بما فى ذلك 4 سفن مسلحة بصواريخ "كاليبر" المجنحة.

وأضاف أن هذا سيزيد من القدرات الهجومية للبحرية الروسية، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع أبرمت معظم العقود مع شركات الصناعة الخاصة بحجوزات الدولة للدفاع ويخطط لتنفيذها خلال عام لصالح البحرية.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قد أعلن مطلع العام الماضى أن برنامج التسليح الحكومى للفترة 2018-2025 يجب أن يحل محل برنامج التسليح الحكومى لعام 2020.

وأصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مايو عام 2012 تعليمات تقضى بأن تصل حصة الأسلحة الحديثة فى القوات المسلحة الروسية قبل عام 2020 إلى 70%.