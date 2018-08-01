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الامارات تعلن عن مهلة للعمال الاجانب المخالفين لتعديل اوضاعهم

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:23 م
الامارات تعلن عن مهلة للعمال الاجانب المخالفين لتعديل اوضاعهم
أ ف ب
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أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بمنح مهلة للعمال الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية من أجل تعديل أوضاعهم.

وقالت وسائل إعلام إماراتية مقربة من السلطات أن العمال الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، أو تجاوزوا فترة الإقامة القانونية، لن يواجهوا أى متاعب قضائية فى حال توجهوا إلى السلطات بحلول 31 أكتوبر المقبل.

من جهتها أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فى الإمارات عن حملة أطلق عليها اسم "إحم نفسك بتعديل وضعك"، لمساعدة العمال على تصحيح وضعهم القانونى فى الإمارات.

وتعد الإمارات ثانى أكبر اقتصاد فى الشرق الاوسط بعد السعودية، ورابع أكبر مصدر للنفط في العالم فى منظمة الدول المصدرة "أوبك".


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