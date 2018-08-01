الاحتلال الإسرائيلى يجرف أراض لإقامة متنزه استيطانى شرق بيت لحم جنوب الضفة

رام الله /أ ش أ/

قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، بتجريف أراضى فى منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لإقامة متنزه استيطانى.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية - فى تصريح صحفى - بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض واقعة ما بين مستوطنتى "نوكاديم" والداد" الجاثمتين على أراضى المواطنين، بهدف إقامة متنزه طبيعى استيطانى، حيث تبلغ المساحة المراد الاستيلاء عليها قرابة (100 دونم) "الدونم يعادل كيلومترا مربعا".

وأشار بريجية الى ان المشروع سيكون من خلال شق طرق وزراعة أشجار وتركيب مقاعد، وسيقوم بربط مستوطنتى "نوكاديم" و"الداد" مع بعضهما.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلى خلال الفترة الأخيرة صعد من هجمته الاستيطانية فى مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، طالت الاستيلاء على حوالى (400 دونم)، عدا عن اقرار الحكومة إنشاء (270) وحدة استيطانية فى مستوطنتى دانيال والداد.