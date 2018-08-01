video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يمنح اسبانيا مساعدات مالية لاستيعاب المهاجرين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:08 م
الاتحاد الأوروبى يمنح اسبانيا مساعدات مالية لاستيعاب المهاجرين غرق المهاجرين
أ ف ب
إضافة تعليق

   

 

 قال مصدر أوروبى إن المفوضية الأوروبية ستخصص عشرات ملايين اليورو لأسبانيا ، لمساعدتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها من المغرب بشكل غير شرعى.

 

وطلبت الحكومة الاشتراكية التى يقودها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأحد 30 مليون يورو (35 مليون دولار) من صندوق أوروبى مخصص للجوء والهجرة، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس.

 

وقال إن الوضع الحرج في اسبانيا جعل من الضرورى الاستجابة بسرعة لطلبها، بعد أن وضعت الهجرة ضغوطا على قوات الامن وشبكات الأمان فى ذلك البلد.

 

وحلت اسبانيا محل ايطاليا كمقصد للمهاجرين بعد أن أصبح من الاصعب على المهاجرين الوصول الى الشواطئ الايطالية بسبب حملة السلطات الليبية.

 

ووصل نحو 23 الف لاجئ بحرا الى اسبانيا حتى هذا الوقت من العام ولقى 307 مهاجرا مصرعهم اثناء محاولتهم الهجرة، بحسب منظمة الهجرة الدولية، وهو عدد يزيد عن عددهم فى العام الماضى بأكمله.

 

كما ستستفيد اليونان من التمويل بعد أن طلبت الشهر الماضى مساعدتها فى استيعاب الواصلين إلى حدودها مع تركيا.

 

وتدير المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى، صندوق اللجوء والهجرة الذى يحتوى حاليا على مئات ملايين اليورو.

 

ومن المقرر أن يتصل رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر هاتفيا مع رئيس الوزراء الاسبانى سانشيز لبحث هذه المسألة الاربعاء، بحسب المصدر.

 

كما يعتزم الاتحاد الأوروبى تقديم التمويل إلى المغرب الذي يعتبر نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى اسبانيا.

 

إلا إنه في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، قال يونكر سانشيز إن الموارد للمغرب محدودة فى الوقت الحالى لأن العديد من دول الاتحاد لم تدفع المساهمات التي وعدت بها لصندوق الطوارئ لافريقيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسؤول أمريكى: المهاجرون محتجزون فى "مخيم صيفى"

الأمم المتحدة: إعادة مهاجرين إلى ليبيا ربما تنتهك القانون الدولى

المفوضية الأوروبية

اسبانيا

المغرب




لا تفوتك
طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

"اليوم السابع" يكشف طرق التقديم للجامعات الروسية "من الألف إلى الياء".. أبناء الجالية المصرية فى روسيا يحذرون الطلاب من "مكاتب السمسرة".. ويؤكدون: تجنبوا الكليات الأقل من ألف دولار فى العام

"اليوم السابع" يكشف طرق التقديم للجامعات الروسية "من الألف إلى الياء".. أبناء الجالية المصرية فى روسيا يحذرون الطلاب من "مكاتب السمسرة".. ويؤكدون: تجنبوا الكليات الأقل من ألف دولار فى العام

بعد دعوة ترامب للحوار.. الازدواجية الإيرانية تتجلى فى الرد على العرض الأمريكى.. طهران تواصل دبلوماسيتها الدعائية بتصريحات عدائية لـ"الشيطان الأعظم".. وتغازل واشنطن بقرار الحوثيين بوقف القتال فى البحر الأحمر

بعد دعوة ترامب للحوار.. الازدواجية الإيرانية تتجلى فى الرد على العرض الأمريكى.. طهران تواصل دبلوماسيتها الدعائية بتصريحات عدائية لـ"الشيطان الأعظم".. وتغازل واشنطن بقرار الحوثيين بوقف القتال فى البحر الأحمر

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى السعودى

اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى السعودى

أحدث أشكال اكسسوارات القدم.. 4 تصميمات للخلخال لإطلالة مميزة عالبحر

أحدث أشكال اكسسوارات القدم.. 4 تصميمات للخلخال لإطلالة مميزة عالبحر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة