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الاتحاد الأوروبى يمنح إسبانيا مساعدات مالية لاستيعاب المهاجرين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:08 م
الاتحاد الأوروبى يمنح إسبانيا مساعدات مالية لاستيعاب المهاجرين غرق المهاجرين
أ ف ب
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قال مصدر أوروبى إن المفوضية الأوروبية ستخصص عشرات ملايين اليورو لإسبانيا ، لمساعدتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها من المغرب بشكل غير شرعى.

وطلبت الحكومة الاشتراكية التى يقودها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأحد 30 مليون يورو (35 مليون دولار) من صندوق أوروبى مخصص للجوء والهجرة، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس.

وقال إن الوضع الحرج فى اسبانيا جعل من الضرورى الاستجابة بسرعة لطلبها، بعد أن وضعت الهجرة ضغوطا على قوات الامن وشبكات الأمان فى ذلك البلد.

وحلت إسبانيا محل إيطاليا كمقصد للمهاجرين بعد أن أصبح من الاصعب على المهاجرين الوصول الى الشواطئ الايطالية بسبب حملة السلطات الليبية.

ووصل نحو 23 ألف لاجئ بحرا الى إسبانيا حتى هذا الوقت من العام ولقى 307 مهاجرا مصرعهم اثناء محاولتهم الهجرة، بحسب منظمة الهجرة الدولية، وهو عدد يزيد عن عددهم فى العام الماضى بأكمله.

كما ستستفيد اليونان من التمويل بعد أن طلبت الشهر الماضى مساعدتها فى استيعاب الواصلين إلى حدودها مع تركيا.

وتدير المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى، صندوق اللجوء والهجرة الذى يحتوى حاليا على مئات ملايين اليورو.

ومن المقرر أن يتصل رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر هاتفيا مع رئيس الوزراء الاسبانى سانشيز لبحث هذه المسألة الاربعاء، بحسب المصدر.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبى تقديم التمويل إلى المغرب الذى يعتبر نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى اسبانيا.

إلا إنه فى رسالة أطلعت عليها وكالة فرانس برس، قال يونكر سانشيز إن الموارد للمغرب محدودة فى الوقت الحالى لأن العديد من دول الاتحاد لم تدفع المساهمات التى وعدت بها لصندوق الطوارئ لافريقيا.

 


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