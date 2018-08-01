الاتحاد الأوروبى يعزى فى مقتل 3 صحفيين روس بجمهورية إفريقيا الوسطى

بروكسل /أ ش أ/

قدم الاتحاد الأوروبى تعازيه لعائلات وأصدقاء ثلاثة صحفيين روس قُتلوا فى جمهورية إفريقيا الوسطى، ودعا لإجراء تحقيق من أجل تقديم المسئولين عن الحادث إلى العدالة.

وقال مسئول فى الاتحاد الأوروبى فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء : "لقد اطلعنا على الأنباء حول الصحفيين الروس الثلاثة الذين قُتلوا فى جمهورية إفريقيا الوسطى، ونعرب عن تعازينا لعائلاتهم وأصدقائهم، يجب إجراء تحقيق سريع وشفاف لتقديم المسئولين إلى العدالة".

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية أكدت فى بيان أمس الثلاثاء مصرع ثلاثة أشخاص فى جمهورية إفريقيا الوسطى يحملون فقط وثائق صحفيين، بأسماء: كيريل رادشينكو، وألكسندر راستورقويفا، وأورهان جيمال، وتم إيصال جثامينهم إلى العاصمة بانجي.