الإنتاج الحربى" تتعاون مع "أجروماش البيلاروسية "لتلبية احتياجات المشروعات الزراعية

كتب زكى القاضى

أجرت وزارة الإنتاج الحربى عرضا تقديميا لمعدات الميكنة الزراعية التى تم الاتفاق على إنتاجها بالتعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات (م/999 الحربي) التابعة للوزارة وشركة "أجروماش" البيلاروسية، بحضور ممثلين من وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال توزيع المعدات الزراعية .

يهدف العرض إلى استعراض الإمكانيات الفنية والتكنولوجية للآلات والمعدات الزراعية التى سيتم إنتاجها مستقبلاً، والوقوف على متطلبات وزارة الزراعة والشركات العاملة فى هذا المجال من هذه الآلات والمعدات لتصنيعها فى شركة حلوان للآلات والمعدات (م/999 الحربي) بالتعاون مع شركة "أجروماش" البيلاروسية ، ويعد هذا التعاون بين الشركتين تفعيلاً للبروتوكول الموقع فى شهر سبتمبر 2017 الماضى للتصنيع المشترك لبعض الآلات الزراعية لصالح تنفيذ مشروعات وزارة الزراعة ومشروعات التنمية الزراعية بالدولة .

وقد أوضح "العصار" أنه سيتم التعاون مع "أجروماش " على ثلاث مراحل بداية من التجميع وصولا إلى التصنيع الكامل للمعدات من خلال نقل التكنولوجيا من الشركة البيلاروسية ، مضيفا أن هذا التعاون سوف يشمل إنتاج عدد من الآلات الزراعية متمثلة فى " المحشة الدائرية ، المحشة المفردة ، مقطورة نثر السماد العضوى ، مكبس قش دائرى طرازات مختلفة"، وأضاف العصار أن شركة حلوان للآلات والمعدات لديها خبرات تكنولوجية وفنية هائلة فى مجال إنتاج المعدات الزراعية والتى تقوم باستغلالها بشكل دائم لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه الآلات ، وأكد أن الشركة قامت بإنتاج آلات حديثة متمثلة فى (آلة تسطير زراعة الحبوب ، جهاز الرى المحورى ، منظومة الرى بالرش ).

ومن جانبه، أعرب رئيس القطاع التجارى لشركة "أجروماش" أن وزارة الإنتاج الحربى لديها إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية تسعى إلى الاستفادة منها من أجل التصنيع المشترك وتطوير صناعة المعدات والآلات الزراعية فى مصر من خلال نقل الخبرات التكنولوجية والفنية وإدخال أحدث نظم التصنيع والتكنولوجيا المستخدمة فى هذا المجال، مضيفاً أن هذه الآلات سيكون لها دور هام فى تطوير وتنمية قطاع الزراعة فى مصر .



















