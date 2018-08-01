"الإعلاميين": سنخاطب وزارة المالية لتخصيص بدل لأعضاء النقابة

أكد طارق سعدة وكيل نقابة الاعلاميين، أن اللجنة التأسيسية للنقابة ستخاطب وزارة المالية لتخصيص بدل لأعضاء النقابة، وذلك بعد اقتراب عدد أعضاء الجمعية العمومية من الـ1000 عضو، مضيفًا أنه تم قيد ما يقرب من 400 عضو بجداول النقابة.

وأضاف طارق سعدة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هدف اللجنة التأسيسية فى هذه المرحلة تكوين جمعية عمومية والقضاء على فوضى الإعلام، موضحًا أن ذلك سيكون من خلال عدم ممارسة أحد للمهنة إلا من خلال عضويته أو الحصول على تصريح ممارسة المهنة.

ونوه الى أنه لم يتقدم للنقابة أى شخص حتى الآن للحصول تصاريح مزاولة مهنة، متابعًا: "سنرسل خطابات رسمية للقنوات لإرسال كشوف بأسماء العاملين بها والمتصدرين للشاشات"، مؤكدًا أن الاشتراك فى النقابة إجبارى للعاملين فى المهنة وفقًا للمادة 1 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام".