"الأونروا": إعلان موعد بدء العام الدراسى الجديد منتصف أغسطس الجارى

رام الله (أ ش أ)

قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الضفة الغربية سكوت اندرسون " إن العمل جار وبشكل مكثف لضمان المبالغ المطلوبة لفتح مدارس "الأونروا"، والبالغ عددها 700 مدرسة، توفر التعليم لنصف مليون طالب وطالبة"، منوها بأن قرار البدء بالعام الدراسى سيتخذه المفوض العام منتصف شهر أغسطس الجاري، لإتمام الجهود الجارية، لتأمين التمويل اللازم.

وأضاف اندرسون فى مؤتمر صحفى عقد، اليوم الأربعاء، برام الله، انه رغم الصعوبات التى تواجه "الأونروا" الا أننا نجحنا فى توفير جزء من الأموال اللازمة لانطلاق العام الدراسى فى الموعد المحدد.

وأشار إلى أن "الأونروا" تعانى من مصاعب مالية جمة، ولا تزال تعانى من عجز يتجاوز 200 مليون دولار، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها المقدمة للوكالة منذ عام.

وأضاف "ان حملة الكرامة لا تقدر بثمن"، جمعت 238 مليون دولار، ولكن لا تزال تعانى من عجز يصل إلى 217 مليون خلال العام الجاري.. مؤكدا انه لن نستطيع أن نطمئن أن المدارس ستفتح فى وقتها فى 29 أغسطس ، إلا عندما نتأكد من الحصول على التمويل المناسب.

وكان مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ماتياس شمالى قد قال فى تصريح صحفى له إن المساعدات الغذائية تأتى كأولوية، لذلك قامت الأونروا بتمويل موازنة توزيع المساعدات الغذائية من موازنة الطوارئ وأن هذه الموازنة انتهت مع نهاية شهر يونيو وان الدعم هذا العام من الولايات المتحدة صفر.

أما بشأن موظفى "الاونروا" الذين جرى فصلهم، فأكد شمالى أن تنفيذ قرار فصلهم سيتم مع بداية شهر سبتمبر، أما اذا توفرت الأموال الكافية فسيتم التراجع عن القرار.

واعرب عن تفهمه أن هؤلاء خسروا وظائفهم فى غزة وأن خسارة الوظيفة شيء مدمر وأن لهم الحق فى التظاهر والتعبير عن انفسهم.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" قد أكدت عدم صحة ما نشرته بعض وسئل الاعلام حول أن مدير عمليات الاونروا فى الضفة الغربية صرح بأن العام الدراسى سينطلق فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى غير دقيق وغير صحيح.

وأوضحت أن المفوض العام أعلن سابقا بان العمل جار وبشكل مكثف لضمان المبالغ المطلوبة لفتح مدارس الاونروا والبالغ عددها 700 مدرسة توفر التعليم لنصف مليون طالب وطالبة.