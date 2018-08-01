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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:38 م
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"الأوقاف" تعلن شروط الدفعة الأولى للالتحاق بأكاديمية التدريب المتكامل

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:07 م
"الأوقاف" تعلن شروط الدفعة الأولى للالتحاق بأكاديمية التدريب المتكامل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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أعلنت وزارة الاوقاف فتح باب الالتحاق للأئمة والواعظات الراغبين والراغبات في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف للتدريب المتكامل، ” الدفعة الأولى ” وتسجيل بياناتهم على الرابط التالي في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

لتسجيل البيانات اضغط هنا

 

  ويشترط في الملتحق :

  • حفظ القرآن الكريم.
  • اجتياز اختبار الثقافة الإسلامية واللغة العربية .
  • اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية .
  • اجتياز اختبار الحاسب الألي .

وسيتم تفرغ الأئمة المقبولين ثلاثة أيام في الأسبوع ، مع إقامتهم خلال الأيام الثلاثة بالمباني الملحقة بالأكاديمية .

 

كان قد صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأن الوزارة انتهت من تأهيل المبنى الجديد للأكاديمية وهو صرح معماري حضاري هائل بالسادس من أكتوبر يضم معملا للغات، وآخر للحاسب الآلي ، وعددًا كبيرًا من قاعات المحاضرات، وقاعة عامة مجهزة على أحدث مستوى عصري بما في ذلك الترجمة الفورية، إضافة إلى أماكن متميزة لإقامة الدارسين.

 


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