الأوقاف: افتتاح المبنى الجديد لأكاديمية تدريب الأئمة أكتوبر القادم

كتب لؤى على

صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأن الوزارة انتهت من تأهيل المبنى الجديد للأكاديمية وهو صرح معماري حضاري هائل بالسادس من أكتوبر يضم معملا للغات ، وآخر للحاسب الآلي ، وعددًا كبيرًا من قاعات المحاضرات ، وقاعة عامة مجهزة على أحدث مستوى عصري بما في ذلك الترجمة الفورية ، إضافة إلى أماكن متميزة لإقامة الدارسين.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتدريب وتأهيل الأئمة على أعلى مستوى من التأهيل وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير كل الإمكانات اللازمة لتدريب وتأهيل الأئمة بما يسهم في صقل مهاراتهم وقدرتهم على التعامل مع القضايا والمستجدات العصرية بفهم ثاقب مستنير من خلال إلمامهم الوافي بعلوم العصر، إضافة إلى علوم الشريعة واللغة العربية.

وتم تكليف الدكتور محمد إبراهيم حامد مدير عام التدريب بتسيير أعمال المدير الإداري للأكاديمية إلى جانب عمله لحين اكتمال الهيكل التنظيمي لها وتشكيل مجلس أمنائها الذي سيضم عددًا من أساتذة الجامعة المتخصصين في علوم الشريعة واللغة العربية وعلم النفس وعلم الاجتماع والحاسب الآلي واللغات الأجنبية وبعض المفكرين، علمًا بأن أنشطة الأكاديمية ستتجاوز المحلية إلى العالمية باستقبال الأئمة من مختلف دول العالم وإقامة دورات تدريبية في مختلف دول العالم لأئمة الدولة الراغبة فى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال تدريب الأئمة، وسيتم تمويل جميع أنشطة الأكاديمية من الموارد الذاتية للوزارة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة لن تضن على تأهيل جميع العاملين بها على أعلى مستوى مهما كانت تكلفة هذا التدريب داخليًّا وخارجيًّا، وأن الوزارة في ضوء ما تحققه من تعظيم مواردها الذاتية ستتوسع توسعًا كبيرًا في هذا المجال ، وفي مجال نشر الفكر المستنير داخل مصر وخارجها في ضوء دور مصر الريادي فى نشر سماحة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف وتفكيك مقولات المتطرفين.