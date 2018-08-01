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الأمن يستجوب تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك لبيان ارتكابهم وقائع اخرى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:00 ص
الأمن يستجوب تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك لبيان ارتكابهم وقائع اخرى حبس
كتب كريم صبحى
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تستجوب أجهزة الأمن بالقاهرة  تشكيل عصابى، تخصص نشاطه فى تتبع المواطنين من رواد البنوك، بمنطقة التجمع، وسرقة اموالهم عقب ركن سياراتهم، والتى كانت اخر وقائعهم سرقة حقيبة بداخلها مبلغ 30 الف جنيه و850 يورو من سيارة مواطن،لبيان ارتكابهم وقائع اخرى

كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق .

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "ن ا م" 49 سنة، وأفاد بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ 30 ألف جنيه ، 850 يورو من بنك  الأهلى المصري فرع ووتر واى بالتجمع الأول، توجه لشراء بعض المستلزمات من سوبر ماركت بالمنطقة، وعقب عودته اكتشف كسر زجاج الباب الخلفى الأيمن للسيارة ملكه رقم ر س ن 648 ماركة فولكس واجن باسات، وسرقة المبلغ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وتوصل فحص الكاميرات بمحل الواقعة إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها وتحمل أرقام ر ف ج 9152 ماركة شيفروليه اوبترا فضى، والمقيدة باسم "صابر م ع" 42 سنة، ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة المشار إليها أمكن التوصل إلى أنها حيازة "ع م س" وانه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلا من "ح م ع" 48 سنة، تاجر سيارات، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة ـ تتبع بنوك"، و"ع ج ع " 33 سنة، كهربائى.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبط المتهمان الثانى والثالث، أثناء استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة أمام بنك الإسكندرية بمنطقة البنوك، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة"، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما والمتهم الهارب تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة  متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك ومكاتب الصرافة وكسر الزجاج، وأنهم وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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