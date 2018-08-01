الأمن الروسى يعتقل خلية سرية من 9 أشخاص جندوا عناصر لداعش فى كالينينجراد

موسكو(أ ش أ)

أعلن المكتب الصحفى لجهاز الأمن الفدرالى الروسى، اليوم الأربعاء، أن موظفى الجهاز اعتقلوا تسعة أشخاص فى منطقة كالينينجراد، شاركوا فى أعمال تجنيد لصالح تنظيم "داعش" الإرهابى (المحظور فى روسيا).

وقال المكتب الصحفى للجهاز- فى بيان أصدره وأوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية-:"أثناء العملية الخاصة [لرجال الأمن]، تم اعتقال تسعة أشخاص من خلية سرية متطرفة، تورطوا فى أنشطة المنظمة الإرهابية الدولية "داعش"، وقاموا بنشاط لتجنيد أشخاص فى منطقة كالينينجراد لصالح الجماعة الإرهابية".

وأشار البيان، إلى أن عناصر جهاز الأمن، لاحظوا أن أفراد المجموعة (الإرهابية) قاموا باستمالة سكان المنطقة أيديولوجياً، وقاموا بتوزيع أدبيات محظورة بين المؤيدين، ورسخوا فى عقولهم الطابع الإجرامى والإرهابى، ونتيجة لأنشطة المعتقلين، توجه مواطنان روسيان إلى سوريا للمشاركة فى المعارك بصفوف داعش.

وأضاف البيان أنه خلال عمليات التفتيش فى أماكن إقامة المعتقلين، تمت مصادرة ثمانى قطع من الأسلحة النارية ومسدسات صوت، وقنبلة من طراز "أف-1" وفتيل مخصص لها، و 168 طلقة من عيارات مختلفة، وكذلك حواسيب محمولة، وهواتف نقالة، وبطاقات مصرفية.

وتابع البيان بأنه تم فتح قضايا جنائية بحق أربعة معتقلين، كما تجرى تحريات بشأن المعتقلين الآخرين لإثبات تورطهم فى الأنشطة الإرهابية.