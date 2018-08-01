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الأزهر يعلن مد موعد التقدم لمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة حتى 5 أغسطس

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:13 م
الأزهر يعلن مد موعد التقدم لمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة حتى 5 أغسطس فضلية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أعلن الأزهرالشريف، قبول دفعة جديدة بالصف الأول الثانوى، بمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة للعام الدراسى 2018/2019م، من جميع المحافظات.

وبناء على رغبة أولياء الأمور، فقد تقرر مد فترة التقديم للمعهد حتى الأحد الموافق الخامس من أغسطس الجارى، وعلى من يرغب فى الالتحاق بالمعهد ممن تنطبق عليه الشروط - أن يملء الاستمارة المخصصة لذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، فى موعد أقصاه الأحد المقبل، وفقًا للشروط الآتية: -

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.


2- الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2017/2018 م بنسبة نجاح لا تقل عن 75% من مجموع الدرجات الحاصل عليها من الناجحين بالدور الأول.


3- اجتياز الاختبارات التحريرية ( اللغة العربية، اللغة الإنجليزية)، والشفهية (قرآن كريم) فيما تم حفظه حتى الصف الثالث الإعدادي"، مطالعة).


 4- اجتياز اختبار القدرات لمن يتم ترشيحه.


5- اجتياز الكشف الطبي المقرر لمن يتم ترشيحه.


6- الالتزام بشروط وضوابط الإقامة الداخلية بالقسم الداخلي بالمعهد.


7- الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بالدارسة والامتحانات والنقل للصفوف التالية بمعهد العلوم الإسلامية.

وعلى جميع المتقدمين متابعة مواعيد وأماكن الاختبارات ونتائج الامتحانات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويعتبر ذلك هو المعول الرسمى للعلم بجميع متابعات الإعلان.

http://www.azhar.eg/sho3ba


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