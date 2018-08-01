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الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:13 ص
الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس وشرق البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 27 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

 

 


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