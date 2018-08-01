اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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أبرز 13 قرار للحكومة اليوم.. الموافقة على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج





مكاتب التموين بالمحافظات تبدأ إضافة المواليد الجدد





وزارة التعليم تعلن تسليم كتب النظام الجديد للمدارس فى الأسبوع الثالث من أغسطس.. والنزول بتنسيق القبول فى الثانوية العامة بمحافظة القاهرة 10 درجات





السياحة: أولى رحلات الحج البرى الجمعة.. والسياحى 5 أغسطس

انقطاع المياه عن ميدان الجيزة والدقى والعجوزة ومحيط جامعة القاهرة 6 ساعات

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

البنك المركزى: لا صحة لإصدار أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه

أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام





الأرصاد : تحسن بحالة الطقس غدا وانخفاض الحرارة 4 درجات





خافيير أجيرى مديرا فنيا للمنتخب خلفا لهيكتور كوبر.. بـ120 ألف دولار