video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:40 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء
إضافة تعليق

 

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

أبرز 13 قرار للحكومة اليوم.. الموافقة على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج

 

2
 

مكاتب التموين بالمحافظات تبدأ إضافة المواليد الجدد

3
 

وزارة التعليم تعلن تسليم كتب النظام الجديد للمدارس فى الأسبوع الثالث من أغسطس.. والنزول بتنسيق القبول فى الثانوية العامة بمحافظة القاهرة 10 درجات

4
 

السياحة: أولى رحلات الحج البرى الجمعة.. والسياحى 5 أغسطس

 

5

 

انقطاع المياه عن ميدان الجيزة والدقى والعجوزة ومحيط جامعة القاهرة 6 ساعات

 

6

 

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

 

7

 

البنك المركزى: لا صحة لإصدار أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه

 

8

 

أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام

 

9
 

الأرصاد : تحسن بحالة الطقس غدا وانخفاض الحرارة 4 درجات

 

10
 

خافيير أجيرى مديرا فنيا للمنتخب خلفا لهيكتور كوبر.. بـ120 ألف دولار

 


إضافة تعليق

بطاقات التموين

خدمات اليوم السابع

تنسيق القبول بالثانوية العامة




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة