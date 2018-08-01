video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. مصدات مرور تتحول حاجز لجمع القمامة فى محافظة قنا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:00 ص
اضبط مخالفة.. مصدات مرور تتحول حاجز لجمع القمامة فى محافظة قنا مصدات مرور لحجز القمامة
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

رصدت كاميرا اليوم السابع وجود مصدات حديدية تابعة للإدارة العامة لمرور قنا تحولت عن هدفها الأساسي فى تنظيم الطرق والحالة المرورية فى الشوارع والميادين العامة، إلي حاجز بجوار صناديق القمامة يقوم بمنعها من الوصول للرصيف.

المخالفة التى تم رصدها لم تتوقف عن استخدام حاجز مرور فى منع القمامة الموجودة خلف العمارات التى تقترب من فيلا محافظ قنا، بل عملية انتشار القمامة بجوار الحدائق المخصصة لتزين الشوارع بالمنطقة وتحطم أسوار الحاجز الحديديدى لتلك الحدائق الصغيرة بسبب غياب عمال المجلس المكلفين بحراستها وتنظيفها يومياً.

  وفى الحدائق التى تقع أمام مجمع محاكم قنا والقريبة من موققع فيلا إستراحة المحافظ، تعرض أغلبها للتهالك وسرقة أسوارها الحديد لعدم وجود عمال يقومون بتنظيفها يوميآ.

أضاف حسين متولى  أن الحدائق كانت تعبر عن مشهد جميل للخضرة لكن وضع صناديق القمامة وسرقة أسوارها ضاعف من أنتشار الكلاب الضالة والقطط فضلآ عن وضع مصدات تابعة للمرور لتقوم بحجز القمامة فى مخالفة صريحة من قبل المسئولين.

5 سرقة اسوار الحديقة ووضع صنوق قمامة بجوارهاا
 سرقة اسوار الحديقة ووضع صنوق قمامة بجوارهاا

 

4 صنوق القمامة بجوار الحدائق بقنا
 صنوق القمامة بجوار الحدائق بقنا

 

3 صندوق القمامة وحاجز المرور بجوارها
صندوق القمامة وحاجز المرور بجوارها

 

2 صندوق قمامة بجوار حدائق بقنا
 صندوق قمامة بجوار حدائق بقنا

 

1 مصدات مرور لحجز القمامة
 مصدات مرور لحجز القمامة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. سوق خضار شبين الكوم تحول لمقلب للقمامة وعربات الكاور

اخبار مصر

اضبط مخالفة

مرور قنا

صناديق قمامة

قنا اليوم

اخبار محافظات




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة