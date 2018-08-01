اضبط مخالفة.. مصدات مرور تتحول حاجز لجمع القمامة فى محافظة قنا

قنا - وائل محمد

رصدت كاميرا اليوم السابع وجود مصدات حديدية تابعة للإدارة العامة لمرور قنا تحولت عن هدفها الأساسي فى تنظيم الطرق والحالة المرورية فى الشوارع والميادين العامة، إلي حاجز بجوار صناديق القمامة يقوم بمنعها من الوصول للرصيف.

المخالفة التى تم رصدها لم تتوقف عن استخدام حاجز مرور فى منع القمامة الموجودة خلف العمارات التى تقترب من فيلا محافظ قنا، بل عملية انتشار القمامة بجوار الحدائق المخصصة لتزين الشوارع بالمنطقة وتحطم أسوار الحاجز الحديديدى لتلك الحدائق الصغيرة بسبب غياب عمال المجلس المكلفين بحراستها وتنظيفها يومياً.

وفى الحدائق التى تقع أمام مجمع محاكم قنا والقريبة من موققع فيلا إستراحة المحافظ، تعرض أغلبها للتهالك وسرقة أسوارها الحديد لعدم وجود عمال يقومون بتنظيفها يوميآ.

أضاف حسين متولى أن الحدائق كانت تعبر عن مشهد جميل للخضرة لكن وضع صناديق القمامة وسرقة أسوارها ضاعف من أنتشار الكلاب الضالة والقطط فضلآ عن وضع مصدات تابعة للمرور لتقوم بحجز القمامة فى مخالفة صريحة من قبل المسئولين.

سرقة اسوار الحديقة ووضع صنوق قمامة بجوارهاا



صنوق القمامة بجوار الحدائق بقنا



صندوق القمامة وحاجز المرور بجوارها



صندوق قمامة بجوار حدائق بقنا