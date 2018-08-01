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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:09 م
خالد صلاح
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استطلاع: استمرار ضعف نمو مصانع منطقة اليورو وسط مخاوف تجارية وارتفاع الأسعار

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:03 م
استطلاع: استمرار ضعف نمو مصانع منطقة اليورو وسط مخاوف تجارية وارتفاع الأسعار يورو _ أرشيفية
(رويترز)
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أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نمو قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو ظل ضعيفا في يوليو بفعل مخاوف من التوترات التجارية والرسوم الجمركية وزيادة الأسعار وهو ما حد من التفاؤل.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر "آي.إتش.إس" ماركت لمديرى المشتريات فى قطاع الصناعات التحويلية فى يوليو 55.1، بارتفاع طفيف عن 54.9 فى يونيو والذي كان أقل مستوى منذ 18 شهرا.

ولم تتغير القراءة النهائية للمؤشر عن قراءته الأولية، لكنها تظل أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل مؤشر الإنتاج تحركا طفيفا مماثلا، حيث ارتفع إلى 54.4 من 54.2 فى يونيو والتى كانت أقل قراءة منذ نوفمبر 2016.

لكن المسح أظهر أن مؤشر مديرى المشتريات للطلبيات الجديدة لم يشهد تغيرا في يوليو عن مستواه في يونيو، وهو ما حد من التفاؤل.

وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 62.4 من 60.7 من يونيو لكنها إحدى أدنى القراءات خلال عامين.

وربما تأثر الطلب أيضا بارتفاع الأسعار، فقد أظهرت البيانات الأولية الرسمية أمس الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو بلغ 2.1 % في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم عند أقل قليلا من 2%.


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