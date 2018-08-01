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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:07 م
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إنقاذ طفل من الغرق داخل ماسورة مشروع مياه جنوب بنى سويف

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:43 م
إنقاذ طفل من الغرق داخل ماسورة مشروع مياه جنوب بنى سويف جانب من إنقاذ الطفل
بنى سويف أيمن لطفى
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أنقذ أحد مواطنى مركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف، طفلا من الغرق داخل ماسورة مشروع المياه بمنطقة الفابريقة بمدخل مدينة ببا، وتحرر محضر بالواقعة.

 

واستقبل مستشفى ببا المركزى مساء اليوم يحيى مرسى 12 عاما، يعانى ضيقا بالتنفس وتم إسعافه ووضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعى.

 

 وتبين من أقوال مرافقى الطفل أن المواطن محمد شعبان القفاص شاهد الطفل يسقط فى ماسورة ترعة المشروع فألقى بنفسه فى المياه وتمكن من انتشاله وإنقاذه من الغرق،  ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

 


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