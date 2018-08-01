إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام محافظة القليوبية

القليوبية-نيفين طه

أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قرارا بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان يكون مقرها ديوان عام المحافظة بمدينة بنها.

تهدف الوحدة إلى المشاركة فى تحديث وتطوير المجتمعات المحلية بالمحافظة وتذليل مشاكل المواطنين فى مختلف انحاء المحافظة، على ان تتولى وحدة حقوق الإنسان استقبال وتلقى شكاوى المواطنين المرتبطة بحقوق الانسان وتسجيلها على النظام الالكترونى ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع متابعة فحص الشكوى والرد عليها مع الجهة المختصة حتى البت فيها وإخطار المواطن بالرد النهائى، كما تتولى أيضا بحث ودراسة ما يتم نشره فى وسائل الإعلام المختلفة مما له علاقة بحقوق الانسان بقصد الوصول إلى إزالة أسبابها وحلها وتوثيقها على منظومة الشكاوى الموحدة .

يأتى القرار تنفيذا للكتاب الدورى لقطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، وقد قرر المحافظ تخصيص رقم 01284552294 لتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص حقوق الانسان وعليه خدمة الواتس اب.

من ناحية أخرى، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية بالقليوبية ، اليوم الأربعاء، لقاء مجتمعى لتبادل الخبرات بين الجمعيات المختلفة ، شملت ٧ جمعيات ، حول مشروع تحسين الأوضاع المعيشية للسيدات العاملات فى القطاع الغير رسمى بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة بمصر .

وأكد وفيق نصيف مشرف عام التنمية الشاملة فى بداية اللقاء أن الهدف هو إبراز اهم وأفضل الممارسات والنجاحات والتحديات بمشروع تحسين الأوضاع المعيشية للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمى بالمناطق الريفية والحضرية بمصر، وأهم الإنجازات التى انجازاتها كل جمعية وما هى المعوقات التى قابلتها .

وبدأ اللقاء بعرض كل جمعية إنجازاتها والفئات المستهدفة وأهم المعوقات والمشاكل التى تقابلها للجهات الحكومية لمسانداتها فى توفير كافة الطرق والسبل المتاحة للشباب والسيدات العاملات .