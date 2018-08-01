إغلاق القنصلية البريطانية فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية رسميا

موسكو /أ ش أ/

أعلنت السفارة البريطانية لدى روسيا، اليوم الأربعاء، إغلاق القنصلية البريطانية العامة فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية.

وذكرت السفارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أن القنصلية البريطانية العامة فى سانت بطرسبرج أُغلقت رسميا، وللأسف نحن مجبرون من الحكومة الروسية فى أعقاب أعمالهم فى ساليزبورى (تسميم عميل المخابرات الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته)، على إنزال العلم يوم الاثنين فى حضور قنصلينا الأول والأخير هناك".

وكانت القنصلية العامة قد توقفت عن أداء جزء من مهامها فى يونيو الماضى، إلا أنها استمرت فى العمل حتى نهاية كأس العالم لكرة القدم فى روسيا.

يذكر أنه فى 4 مارس الماضى تم تسميم عميل المخابرات الروسى السابق والمتهم بالتجسس لصالح بريطانيا سيرجى سكريبال وابنته يوليا باستخدام غاز الأعصاب، ووجهت الحكومة البريطانية اتهامها لموسكو بتسميم العميل وابنته وأن غاز الأعصاب ينتج فى روسيا .. ومن جانبها رفضت روسيا الاتهامات الموجهة لها قائلة انه لا يوجد أى برامج لتطوير غاز الأعصاب فى روسيا أو الاتحاد السوفيتي.

وبعد ذلك طردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا من أرضها وتوعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات المضادة لروسيا، فردت موسكو بطرد نفس العدد من الدبلوماسيين البريطانيين وأمرت بإغلاق القنصلية البريطانية العامة فى سانت بطرسبرج ووقفت نشاط المركز الثقافى البريطانى فى روسيا.