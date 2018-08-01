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إضافة المواليد لبطاقة التموين.. تعرف على كيفية عمل بحث اجتماعى؟

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:27 م
إضافة المواليد لبطاقة التموين.. تعرف على كيفية عمل بحث اجتماعى؟ بطاقات تموين - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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انطلقت اليوم عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين فى مكاتب التموين المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وفقا لقرار وزير التموين والتى من المقرر أن تنتهى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تقديم كافة الأوراق المطلوبة، ومنها بحث اجتماعى.

 

وفى هذه الخطوات تعرف على كيفية استخراج هذا البحث:

 - يتم الذهاب لأقرب مكتب للتضامن الاجتماعى لك، لتقديم استمارة طلب البحث الاجتماعى وذلك بعد ملئها.

- إرفاق المستندات التالية مع الاستمارة:

1-

صورة بطاقة الرقم القومى.

2-

بحث فى الشئون الاجتماعية مختوم بشعار الجمهورية أو مفردات مرتب لمن يعمل بأى من القطاعين بحيث لا يزيد القطاع الحكومى عن 2500 جنيه والقطاع الخاص 2000 جنيه.

3-

رقم الموبايل لصاحب البطاقة أو أى فرد من أفراد الأسرة.

4-

إيصال كهرباء حديث.

5-

طابع تأمينات.

6-

خطاب من جهة العمل.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل صوفى

كيف تعيش اسرة من اربعة

السم فى العسل اضافة المواليد حتى 2015 مع الغاء الدعم لمن وصل دخلة 2000 للمعاشات و2500 للعاملين نرجو توضيح كيف تعيش اسرة من اربعة افراد بهذا المبلغ

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