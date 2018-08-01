إصابة 35 سائحا فى تصادم قطارين بالقرب من مدينة آثرية فى بيرو

ليما (أ ش أ)

أصيب 35 سائحا بينهم فرنسى إثر حادث تصادم قطارين بالقرب من قلعة (الإنكا) القديمة فى مدينة ماتشو بيتشو وهى موقع أثرى فى بيرو يزوره آلاف السياح سنويا.

وذكرت حكومة بيرو - حسبما ذكر راديو (أوروبا 1) اليوم الأربعاء"إن الحادث نتج عن تصادم قطارين وجها لوجه، ما أدى لتحطمهما، حيث أن السياح المصابين من أمريكا وكوريا الجنوبية وتشيلى وفرنسا".

وأعلن وزير الصحة فى بيرو - فى بيان اليوم - أن الحادث أسفر عنه إصابة ما لا يقل عن 35 مصابا، اثنان منهم فى حالة خطيرة والآخرون يعانون من كدمات.

وأكدت الشرطة المحلية أنه تم إرسال رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ إلى مكان الحادث حيث وقع التصادم عند الكيلو 89 من خط السكة الحديد بين أولانتايتامبو وأجواس كالينتس وهى أقرب قرية إلى مدينة ماتشو بيتشو.