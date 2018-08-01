أهالى 5 قرى بالشرقية يطالبون بتغيير محول الكهرباء .. فيديو وصور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تعانى 5 قرى تابعين لمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، من انعدام الخدمات ونقص مياه الشرب، وعدم وجود الصرف الصحى، مما أدى إلى انتشار البرك، وانتشرت القوارض والفئران، بالإضافة إلى ضعف محول الكهرباء، والذى تسبب فى حرق الأجهزة الكهربائية بالمنازل.

وقال أحمد عطا من أهالى قرية اللبان، إن المنطقة منهم قرى البحاروة واللبان وأبو خليل والأباظية جميعهم ملاصقين لمدينة أبو كبير وتابعين للمدينة، محرومة من الخدمات التي تنعم بها المدينة.

وأضاف العربى الطنطاوى من قرية الأباظية، إن منازل الـ 5 قرى تسبح على بركة من مياه الصرف الصحى، وتأثرت المبانى والحوائط بالمياه وتصدعت وامتلأت الشوارع بمياه الصرف الصحى، وانتشرت الفئران والقوارض بالمنطقة وعمت الروائح الكريهة المنطقة، مما يهدد بانتشار الأمراض، مما يكلف الأهالي في نزح الطرنشات الخاصة بكل منزل والتى يتم نزحها كل 5 ايام بمبلغ 40 جنيه بما يعادل 300 جنيه شهريا لكل أسرة.

وطالب بسرعة ربط القرى على شبكة الصرف الصحي بالمدينة رحمة بالأهالى خاصة وأنه يتوفر بالمنطقة قطع أراضي تابعة لأملاك الدولة يمكن تخصيصها لمحطة رفع إذا لزم الأمر.

فيما قال عبد المنعم أحمد من قرية الأباظية، إن المنطقة تعانى من انقطاع دائم للكهرباء وعند وجودها تتأثر الاجهزة الكهربية من ضعفها وتم إتلاف عدد كبير من الأجهزة بسبب ضعف التيار خاصة بالليل، موضحاً أن المحول قدرته 63 كيلو فولت أمبير والأحمال زادت عليه بنسب كبيرة دون أى تدخل من مسئولو الكهرباء رغم كثرة الشكاوى.

وأشار محمد على أبو العطا، أن أهالى القرى المحيطة بمدينة أبو كبير يعانون من سوء مياه الشرب، والتى لا تصل للمنازل إلا فى وقت متأخر من الليل وعندما نحاول ملء الجراكن لتخزين المياه نجد لها لون مختلف، وبعد ذلك وجدنا نسب الاصابة بالفشل الكلوي تزداد بشكل غير كبير، وهذا جعل الأهالى تلجأ لشراء المياه من فناطيس غير معلومة المصدر.

وأبو العطا أن اصحاب الفناطيس يتحكمون فى أسعار جراكن المياه دون أى رقيب ووصل ثمن الجركن الواحد 5 جنيهات، ورغم تخصيص مياة الجراكن للطبخ والشرب فقط، إلا أنه يتم استخدام 3 جراكن يوميا لكل أسرة بما يعادل 15 جنيه شهريا 500 جنيه، مما يعد حملا ثقيلا على أرباب الأسر لأنه كل هذه المصروفات تأتي بخلاف الأكل والشرب واللبس، وطالب الجميع بتوصيل مياه الشرب النقية إلى مدينة أبو كبير والقرى التابعة لها كى ينعمون بكوب ماء نظيف.

من جانبه أكد المهندس محمد حجازى رئيس مركز ومدينة أبو كبير، أنه سيقوم برفع مذكرة لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإلحاق القرى بشبكة المدينة، مشيراً إلى أن مدينة أبو كبير تعانى من نقص مياه الشرب منذ زمن بعيد، وأن العمل يجرى على قدم وساق بمحطة تحلية مياة أبو كبير والتى تضخ المياه أول العام المقبل بقدرة 400 متر / ثانية لتنهى مشاكل المياه بالمركز .