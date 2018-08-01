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أمين المنظمة العربية للهلال الأحمر ومؤمنة كامل يفتتحان ورشة عمل حول الإعلام الإنسانى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:01 م
أمين المنظمة العربية للهلال الأحمر ومؤمنة كامل يفتتحان ورشة عمل حول الإعلام الإنسانى الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري
كتب مدحت وهبة
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افتتح الدكتور صالح السحيبانى، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى اليوم ورشة عمل حول الإعلام الإنسانى، والتى يحاضر فيها عدد من المسئولين عن الإعلام فى اللجنة الدولية وعدد من الإعلاميين.

 

وأعلن الدكتور صالح السحيبانى عن إنشاء رابطة للإعلام الإنسانى تجمع الصحفيين المصريين والعرب المهتمين بالعمل الإنسانى وإبرازه من خلال عملهم لتكون عونا لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربى، لافتا إلى أنه رغم أن هذه هى النسخة الثالثة التى تقيمها المنظمة بعد تونس والعراق إلا أن إعلان هذه الرابطة يكون بالقاهرة يرجع لأنها مركز يزخر بكوادر متميزة فى مجال وسائل الإعلام المتنوعة.

 

ورحبت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصرى بضيوف الدورة من الإعلاميين والإعلاميات والمهتمين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن هذه الدورة التى تعقدها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وتستضيفها جمعية الهلال الأحمر المصرى تحت شعار "بالعمل نصنع الأمل" فى اليومين الأوليين من أغسطس بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمكتب الإقليمى للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وأضافت الدكتورة مؤمنة كامل أن هذه الدورة ضمت مجموعة من ورش العمل استهدفت بناء القدرات الإعلامية للجمعيات الوطنية فى مجال العمل الإنسانى بإدارة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

 

وحضر الافتتاح رونالد أوفترنجر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة الذى نوه بهذه الدورة فى دعم مهارات الإعلاميين على مختلف تخصصاتهم،  والتغطيات الإعلامية المحايدة وغير المنحازة فى أوقات النزاعات. بما فى ذلك فهم وتحليل النزاع، والتحديات التى تواجه الإعلاميين خلال تغطية النزاعت، ودور الإعلام فى تأجيج أو تخفيف حدة النزاعات، والتغطية المباشرة.


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