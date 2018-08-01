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أمير مكة: 557 ألف حاج وصلوا لأداء المناسك.. ولم يصل أى "قطرى" حتى الآن

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:45 ص
أمير مكة: 557 ألف حاج وصلوا لأداء المناسك.. ولم يصل أى "قطرى" حتى الآن الأمير خالد الفيصل - أمير منطقة مكة المكرمة
كتب محسن البديوى
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أطلق الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، منذ قليل حملة "الحج عبادة وسلوك حضارى11" تحت شعار "الحج رسالة سلام".

 

وقال الفيصل، خلال مؤتمر صحفى بشأن ترتيبات الحج، إن الحملة هذه أكبر حدث تنموى وتطويرى، مشيرًا إلى وصول أكثر من 557 ألف حاج من جميع منافذ المملكة حتى الآن، مشيرًا إلى أن اندونيسيا جاءت على قائمة الدول الأكثر فى عدد الحجاج الذين وصلوا للملكة حتى الآن بـ103 آلاف حاج، ثم الهند 92 ألف حاج، وباكستان 81 ألف حاج، ثم بنجلاديش 74 ألف حاج، تركيا 44 ألف، مؤكدًا :"لم يصل من حاج قطرى حتى الآن".

 

ووجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر للجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية لمتابعة التقارير التى قدمت عن العام الماضى وتطوير أسلوب الخدمة لحج هذا العام.


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خالد الفيصل

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السعوديه




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