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أمير مكة المكرمة يطلق النسخة الحادية عشرة لحملة الحج عبادة وسلوك حضارى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:29 م
أمير مكة المكرمة يطلق النسخة الحادية عشرة لحملة الحج عبادة وسلوك حضارى الحج - أرشيفية
الرياض /أ ش أ/
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أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء النسخة الحادية عشرة لحملة الحج عبادة وسلوك حضارى تحت شعار "الحج رسالة سلام ".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الفيصل أكد على أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعكس حرص القيادة على تطوير هذه البقاع وتقديم أفضل الخدمات لقاصديها، واصفا إنشاء الهيئة بالحدث التنموى الكبير الذى تشهده هذه البقاع، فى وقت حرصت فيه المملكة على تطويرها وتسخير كافة الإمكانات لخدمة قاصديها.

وحول آخر إحصاءات القادمين لأداء الحج العام الحالي، أوضح الفيصل أن إجمالى الحجاج القادمين حتى - أمس - بلغ قرابة 558 ألف حاج قدموا عبر مختلف منافذ المملكة، حيث جاءت إندونيسيا فى مقدمة الدول الأكثر وصولا بإجمالى 103 آلاف حاج، ومن الهند وصل قرابة 93 ألف حاج، ومن باكستان 82 ألف حاج، وجاءت تركيا فى المرتبة الرابعة بقرابة 45 ألف حاج منها، ومن العراق وصل أكثر من 12 ألف حاج، فيما لم يصل أى حاج من قطر.

وتنفذ حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" فى موسمها الحالى خطتها لتعزيز السلام عبر الحج بأربع مراحل، تُعنى الأولى باستقبال ضيوف الرحمن، واستشعار مسؤولية وشرف خدمتهم، فيما تحمل المرحلة الثانية رسالة، لماذا التصريح؟ وتهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب عدم إصداره .

وتهدف المرحلة الثالثة التى تحمل رسالة سلوكيات الحج، إلى التنويه بأبرز السلوكيات السلبية خلال تأدية فريضة الحج، وأخيراً المرحلة الرابعة التى تحمل رسالة شكر للعاملين فى موسم الحج والحجاج على التزامهم بالتوجيهات.

 

 


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