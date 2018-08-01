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أسعار العملات اليوم الأربعاء 1-8-2018 وتراجع جماعى عدا الريال السعودى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:44 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 1-8-2018 وتراجع جماعى عدا الريال السعودى عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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فى تعاملات بداية شهر أغسطس وقبل نهاية الأسبوع المصرفى الحالى، شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 1-8-2018، حالة من التراجع الجماعى مقابل الجنيه المصرى، عدا الريال السعودى، والذى واصل استقراره عند سعر إغلاق الأمس.

 

مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، انخفض سعر كل من الدولار الأمريكى فى مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرى باستثناء البنك الأهلى والذى لم يتغير به سعر الدولار حتى الآن عن سعر إغلاق الأمس،كما انخفضت أسعار عملات "اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى" أمام الجنيه.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

سجلت العملات العربية والأجنبية أسعاراً أقل من أسعار الأمس عند إغلاق التعاملات المصرفية بالبنوك، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى  "الذى يستحوذ على أكبر حصة من السوق المصرفى المصرى 27%"، ننشر أسعار العملات فى تعاملاتها الصباحية، علاوة على متوسط أسعارها المحدد من قبل البنك المركزى.

 

سعر الدولار فى مصر
 

تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بواقع قرشين أمام الجنيه المصرى، فى مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلى، عدا البنك الأهلى المصرى والذى استقر به السعر عند سعر ختام تعاملات الأمس، وجاء سعر العملة الأمريكية فى عدد من البنوك، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.80 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.82 جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.83  جنيه للشراء

17.93  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

بلغ متوسط سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب البنك المركزى، 20.89 جنيه للشراء، و 21.01 جنيه للبيع، متراجعاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا سعر، 20.75 جنيه للشراء، و 20.91 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

بلغ متوسط سعر الجنيه الاسترلينى فى تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب البنك المركزى، 23.41 جنيه للشراء، و 23.55 جنيه للبيع، متراجعاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا سعر، 23.28 جنيه للشراء، و 23.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتى فى تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب البنك المركزى، 58.83 جنيه للشراء، و 59.25 جنيه للبيع، متراجعاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا سعر، 58.68 جنيه للشراء، و 59.09 جنيه للبيع.

 

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

بلغ متوسط سعر الريال السعودى، والذى سجل استقراراً اليوم الأربعاء فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع.

 

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

 

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية، لتصل لنحو 574.4 مليون دولار ما يعادل نحو 10 مليارات جنيه، خلال الربع الثانى من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ411 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2017 - 2018، بارتفاع قدره نحو 163 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عنه.

 

 

 

 

 

 

 


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