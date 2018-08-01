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أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر تتطلع للحجز على أصول إيرانية في بريطانيا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:22 ص
أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر تتطلع للحجز على أصول إيرانية في بريطانيا أحداث 11 سبتمبر
رويترز
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فتحت محكمة انجليزية الباب للنظر فى إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى فى أحداث 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة بالمطالبة بأصول إيرانية فى بريطانيا. ويريد أقارب الضحايا من المحكمة الانجليزية العليا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أمريكية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت "دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية".

وكانت المحكمة الأمريكية فى نيويورك قد أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولار. وإذا وافقت المحكمة الانجليزية على تنفيذ الحكم الأمريكى فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية فى انجلترا وويلز أو مصادرتها.

ومن الأصول الإيرانية في انجلترا، مبنى فى وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة. وقد يزيد ذلك من مشاكل طهران فى وقت تحاول فيه تحاشى السقوط فى براثن أزمة مالية.

وأزاح القرار الذى أصدره قاض بالمحكمة العليا فى 8 يونيو الماضى عقبة كانت تحول دون تنفيذ ذلك. ويشترط القانون أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميا تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية فى إيران قبل إمكان السير في إجراءات التنفيذ.

ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية اطلعت عليها رويترز إلى مسؤول بريطانى قوله إن من الصعب فى العادة تسليم وثائق للوزارة الإيرانية. وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية عن التعقيب.

وقرر القاضى أنه من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي. وكان ذلك القرار هو الذي أطلق العملية.

 

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