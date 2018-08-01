أردوغان: تركيا يمكن أن تعيد قريبا تطبيق عقوبة الإعدام

رويترز

أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده يمكن أن تعيد قريبا تطبيق عقوبة الإعدام ردا على حادث انفجار القنبلة الذى وقع شرق تركيا مؤخرا وأسفر عن مصرع سيدة شابة وطفلها الرضيع.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن إردوغان توعد فى كلمة ألقاها خلال اشتراكه فى الجنازة التى أقيمت بوسط تركيا لتشييع السيدة (24 عاما) وطفلها (11 شهرا) بمواصلة الحرب ضد عناصر حزب العمال الكردستانى المحظور حتى القضاء على آخر عناصره.

وردا على النداءات الغاضبة التى تطالب بإنزال عقوبة الإعدام فى مرتكبى الحادث، قال إردوغان "لن أتردد فى الموافقة على تطبيق الإعدام إذا أصدر البرلمان قانونا يجيز ذلك".

كانت تركيا قد أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام عام 2004 فى إطار مساعيها الرامية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.