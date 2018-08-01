video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أردوغان: تركيا يمكن أن تعيد قريبا تطبيق عقوبة الإعدام

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:21 م
أردوغان: تركيا يمكن أن تعيد قريبا تطبيق عقوبة الإعدام أردوغان
رويترز
إضافة تعليق

أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده يمكن أن تعيد قريبا تطبيق عقوبة الإعدام ردا على حادث انفجار القنبلة الذى وقع شرق تركيا مؤخرا وأسفر عن مصرع سيدة شابة وطفلها الرضيع.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن إردوغان توعد فى كلمة ألقاها خلال اشتراكه فى الجنازة التى أقيمت بوسط تركيا لتشييع السيدة (24 عاما) وطفلها (11 شهرا) بمواصلة الحرب ضد عناصر حزب العمال الكردستانى المحظور حتى القضاء على آخر عناصره.

وردا على النداءات الغاضبة التى تطالب بإنزال عقوبة الإعدام فى مرتكبى الحادث، قال إردوغان "لن أتردد فى الموافقة على تطبيق الإعدام إذا أصدر البرلمان قانونا يجيز ذلك".

كانت تركيا قد أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام عام 2004 فى إطار مساعيها الرامية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

الأتراك يتذوقون مرارة المهانة بسبب سياسات أردوغان.. الشباب يلجئون للذهب الصينى لإتمام الزفاف بعد وصول سعر الحقيقى 190 ليرة للجرام.. اللحوم ضيف غائب على موائد الأسر التركية.. والغلاء يضرب الخضروات والفواكه

متحدث باسم أردوغان: تركيا سترد على أى عقوبات أمريكية

أردوغان: لغة التهديد الأمريكية لن تفيد أحدا

نيويورك تايمز: معارض أردوغان الأبرز يحاربه من داخل السجن

أردوغان

تركيا

أخبار تركيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة