أرباح بنك لويدز البريطانى تقفز 23% فى النصف الأول لـ2018

(رويترز)

أعلنت مجموعة لويدز المصرفية اليوم الأربعاء أن أرباحها قبل خصم الضريبة في النصف الأول من عام 2018 زادت 23% إلى 3.1 مليار جنيه إسترلينى (4.06 مليار دولار) وهو ما يتفق على نطاق واسع مع التوقعات برغم تجنيبه مخصصات ضخمة أخرى ترتبط بسوء بيع عقود تأمين.

وكان من المتوقع أن يجنب أكبر بنك للرهن العقاري في بريطانيا 3.2 مليار جنيه من الأرباح قبل خصم الضريبة للفترة المنتهية في يونيو، وفقا لمتوسط توقعات جمعها البنك وحصلت عليها رويترز من أحد المحللين.

ووضع بنك لويدز استراتيجية جديدة لثلاثة أعوام فى فبراير.

وجنب البنك مخصصات جديدة قيمتها 460 مليون جنيه تتعلق بسوء بيع عقود تأمين مدفوعات في فضيحة كلفت البنك حتى الآن 18.8 مليار جنيه يأمل البنك أن يضع حدا لها.

وقال البنك إنه سيدفع توزيعات مؤقتة بقيمة 1.07 بنس لكل سهم.

(الدولار=0.7633 جنيه إسترلينى)