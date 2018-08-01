أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 1-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 1-8-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه

ترتيب شركات السمسرة

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر يوليو، بإجمالى قيمة تداول بلغت 8.104 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 20.9%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.795 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.2%.

وحلت شركة اتش سى للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.404 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.273 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.9%، وفى المركز الخامس شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.166 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.680 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%، فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.472 مليار جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.177 مليار جنيه بنسبة 3%.

وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 999 مليون جنيه، و 991 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.6%، 2.6% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

بنك الشركة المصرفية

وافق البنك المركزى المصرى، على تعيين مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية برئاسة طارق محمد بدوى الخولى، وعضوية كلا من حسن مختار حجازى كمال الدين، محمود إبراهيم أبو العيون، عاطف على إبراهيم السيد، محمد محمود محمد يوسف، أحمد عبد السلام عبد العزيز، عادل أحمد موسى، محمد محسن صلاح الدين، سيد فاروق عبد الحميد البارودى، شهير وفيق وليم ناشد.

وقال البنك، فى بيانه للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إنه لم ترد موافقة من البنك المركزى المصرى على تعيين محمد هانى سيف النصر حتى تاريخه.

البورصة تربح 3.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 877.246 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 162 مليون ورقة مالية بقيمة 754 مليون جنيه عبر تنفيذ 19.3 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.77% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.57%، والعرب على 5.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.54%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 28.1 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب، والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 33.7 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 8 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2601 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 15626 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% عند مستوى 747 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1937 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.