5 متهمين بخطف طفل الشروق ينكرون التهم الموجهة إليهم أمام النيابة

كتب أحمد حسنى

أنكر 5 متهمين بخطف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق، التهم الموجهة لهم أمام نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة.

وتعرف الطفل هشام سامى، المختطف من أمام من له بمدينة الشروق على 3 متهمين بخطفه أمام نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بعد إحراء المواجهة بينهم.

كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، قد بدأت التحقيق فى واقعة خطف طفل الشروق.

وأسفرت التحقيقات الأولية للنيابة، على اعتراف 3 متهمين بارتكاب الواقعة وحيازة الأحراز.

وتستمع النيابة الأن لأسرة الطفل ومحاولة تعرف الطفل على المتهمين الـ8، وإجراء المواجهات اللازمة بالاحراز من أسلحة نارية وبيضاء مع التحفظ على مبلغ 100000 دولار الخاصين بالفدية.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية امس من تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحي الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة في الحادث).