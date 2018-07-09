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19يوليو.. افتتاح محطة بنبان1 بأسوان لربط 10محطات طاقة شمسية بالشبكة

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:02 ص
19يوليو.. افتتاح محطة بنبان1 بأسوان لربط 10محطات طاقة شمسية بالشبكة محطة كهرباء - ارشيفية
أسوان ندى سليم
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كشف  كمال الدين عبد العاطى، مدير عام شبكات الكهرباء بأسوان، عن الافتتاح الرسمى لمحطة بنبان 1 بمركز دراو بأسوان،  19 يوليو الجارى،  بحضور عدد من قيادات وزارة الكهرباء، موضحا أن المحطة تعمل على ربط الطاقة الشمسية المولدة من 10 محطات لربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء. 

وأوضح مدير عام شبكات الكهرباء، لليوم السابع،  أن محطة بنبان 1 تعمل بجهد 220/22 كيلو فولت، ضمن  4 محطات محولات تبلغ قيمة المحطة الواحدة 250 مليون جنيه، موضحا أن محطات المحولات الأربعة تربط 40 محطة تنتج الطاقة الشمسية وتربطها بالشبكة الموحدة، حيث تبلغ مساحة المشروع 8 آلاف كيلو بتكلفة 40 مليار جنيه، بهدف توليد 2000 ميجا وات من الطاقة الشمسية. 

 


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