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وكيل الأزهر يلتقى وفد برلمان شباب محافظة القاهرة

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:36 ص
وكيل الأزهر يلتقى وفد برلمان شباب محافظة القاهرة جانب من اللقاء
كتب سيد الخلفاوى
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التقى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر مساء أمس وفد برلمان شباب محافظة القاهرة المشاركين فى مؤتمر "معا من أجل مصر"، الذى تعقده محافظة القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة مرور 1049 على إنشائها.
 
وأكد الدكتور عباس شومان أن الأزهر يرحب دائما بجميع مبادرات الحوار مع الشباب والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم والتحاور معهم  لتصحيح المفاهيم لديهم ومساعدتهم على التعرف على صحيح الدين.
 
وأضاف عباس شومان أن الأزهر عقد لقاءات حوارية ونقاشية مع الشباب في عدة محافظات بالتعاون مع الكنائس المصرية ليشمل الحوار المسلمين والمسيحيين.
 
وشرح وكيل الأزهر للشباب دور مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء فى نشر صحيح الدين ومحاربة الفكر المتطرف.
 
كان شيخ الأزهر قد بعث رسالة تقدير للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه حملها لهم  الدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق عام بيت العائلة المصرية خلال ندوة الدين لله والوطن التى اختتم بها المؤتمر يومه الأول.
 
ولفت محافظ القاهرة إلى أن المؤتمر يتيح للشباب لقاء نخبة كبيرة من رجال السياسة والفكر والثقافة والفن لتغطية أغلب الإشكاليات التى تدور فى أذهان الشباب.
 
وأضاف المحافظ أن المؤتمر الأول للشباب الذى ستمتد فعالياته طوال الأسبوع  مختلف الشكل والتنفيذ إذ لا يقتصر على عقد الحلقات النقاشية بمركز المؤتمرات بجامعة عين شمس الذى يقام المؤتمر بالتعاون معها ولكن يتم الانتقال للشباب فى أماكنهم فى مراكز الشباب كما سيتم تنظيم برنامج ثقافى سيجرى بالتوازى مع فاعليات المؤتمر للمتاحف ومجمع الأديان والمناطق الاثرية.
 
 
 
 

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عباس شومان




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