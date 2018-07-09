وزير النقل: مخطط الموانئ البحرية سيواكب التطور العالمى

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور هاشم عرفات، وزير النقل، أنه سيتم الإعداد لدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية، بحيث تواكب وتوائم التطور العالمى من حيث الحجم والنوع، فى ظل صناعة الناقلات العملاقة التى قفزت لـ 23 ألف حاوية.

وقال فى تصريحات تليفزيونية، عبر فضائية "ON Live"، حول استراتجية الموانئ الجديدة، إن الدولة تتدارك الآن أخطاء الماضى، وتعمل على الدراسة السوية للموانئ البحرية المصرية، مؤكدًا مصر حققت طفرة كبيرة فى تطوير الموانئ البحرية، نتيجة تحسن حركة التجارة العالمية وتحسن أداء الموانئ وكذلك الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن قطار النقل والتخزين يحتل المرتبة الثالثة بعد قطاعى الاتصالات والإسكان فى معدل النمو الاقتصادى، بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ 12%.