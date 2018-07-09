وزير النقل: المخطط العام للموانئ البحرية أهم مشروعات الوزارة

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن مشروع إعداد المخطط العام للموانئ البحرية يعتبر المشروع الأهم للوزارة، وأنه يجرى تتفيذه بمشاركة هيئة قناة السويس.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته بالمؤتمر الذى تنظمه الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية، أن المشروع يعتبر فاصل فى تاريخ الموانئ المصرية، كونه يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، بما يخدم خطط الدولة وتحقيق التكامل بين الموانئ والنقل السككى والبرى.

وتابع هشام عرفات: "انتهاء إعداد المخطط العام الجديد خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين على أقصى تقدير، وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى باختصار الفترة الزمنية"



