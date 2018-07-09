video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل: المخطط العام للموانئ البحرية أهم مشروعات الوزارة

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:17 م
وزير النقل: المخطط العام للموانئ البحرية أهم مشروعات الوزارة الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن مشروع إعداد المخطط العام للموانئ البحرية يعتبر المشروع الأهم للوزارة، وأنه يجرى تتفيذه بمشاركة هيئة قناة السويس. 

وأضاف وزير النقل خلال كلمته بالمؤتمر الذى تنظمه الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية، أن المشروع يعتبر فاصل فى تاريخ الموانئ المصرية، كونه يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، بما يخدم خطط الدولة وتحقيق التكامل بين الموانئ والنقل السككى والبرى.

وتابع هشام عرفات: "انتهاء إعداد المخطط العام الجديد خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين على أقصى تقدير، وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى باختصار الفترة الزمنية"
 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق مؤتمر إعداد المخطط العام للموانئ البحرية بحضور 4 وزراء

وزير النقل

هشام عرفات

الموانى البحرية

المخطط العام للموانئ




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة