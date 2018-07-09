video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يودع الفوج الأول من عمالة موسم الحج

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:44 م
وزير القوى العاملة يودع الفوج الأول من عمالة موسم الحج محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

حرص وزير القوى العاملة، محمد سعفان، علي  توديع 160 عاملا يمثلون الفوج الأول من عمالة موسم الحج للعالم الحالي ، للعمل بمطار الملك عبد العزيز الجوى بجدة ، براتب يومي 40 ريالا لمدة 3 شهور.

وتفقد الوزير اليوم الإثنين الأتوبيسات التى ستنقلهم إلى الميناء البحرى، تمهيدا لدخولهم أراضى المملكة، موجها جميع العمال المسافرين بتأدية العمل بكفاءة والتزام ، والحرص على خدمة ضيوف الرحمن ، وتمثيل مصر تمثيلا مشرفا .

كما وجه الوزير جميع العمالة  بالتواصل المباشر مع المستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة حال حدوث أى مشكلة لأى عامل منهم على أرض المملكة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة يتفقد تقديم طلبات التدريب على الخدمات البترولية

وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا بأسباب حريق مستشفى الحسين الجامعى

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

عماله الحج




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة