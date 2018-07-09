وزير القوى العاملة يودع الفوج الأول من عمالة موسم الحج

حرص وزير القوى العاملة، محمد سعفان، علي توديع 160 عاملا يمثلون الفوج الأول من عمالة موسم الحج للعالم الحالي ، للعمل بمطار الملك عبد العزيز الجوى بجدة ، براتب يومي 40 ريالا لمدة 3 شهور.

وتفقد الوزير اليوم الإثنين الأتوبيسات التى ستنقلهم إلى الميناء البحرى، تمهيدا لدخولهم أراضى المملكة، موجها جميع العمال المسافرين بتأدية العمل بكفاءة والتزام ، والحرص على خدمة ضيوف الرحمن ، وتمثيل مصر تمثيلا مشرفا .

كما وجه الوزير جميع العمالة بالتواصل المباشر مع المستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة حال حدوث أى مشكلة لأى عامل منهم على أرض المملكة.