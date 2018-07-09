وزير القوى العاملة يتفقد تقديم طلبات التدريب على الخدمات البترولية

تفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عملية تقديم طلبات الدفعة الخامسة من راغبي التدريب على الخدمات البترولية ، بشركة شلمبرجير على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، لليوم الثاني علي التوالي والمستمرة حتى الخميس المقبل.

وقال الوزير أن عدد المتقدمين بلغ 180 متقدما من الذكور والإناث، مشيرا إلى أن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وأكد : سعفان" أن الوزارة تحرص على توفير فرص تدريبية للشباب تؤهلهم لدخول سوق العمل وتعمل على إثقال مهاراتهم العملية والشخصية على حد سواء.