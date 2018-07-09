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وزير الداخلية يتابع حملة الأمن بقنا.. وضبط 40 مطلوبا وتنفيذ 5806 أحكام

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:46 م
وزير الداخلية يتابع حملة الأمن بقنا.. وضبط 40 مطلوبا وتنفيذ 5806 أحكام المضبوطات
كتبت: دينا الحسيني
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يتابع وزير الداخلية محمود توفيق، واللواء جمال عبد الباري وقيادات  قطاع الأمن العام  نتائج الحملة الامنية التي شنها القطاع بالتنسيق مع مديرية أمن قنا  لاستهداف العناصر الإجرامية ببعض القرى بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا.

 

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المتهمون والمضبوطات

 

 ونجحت الحملة في يومها الثاني والتى استهدفت  العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم العديد من الأحكام، بجانب استهداف الخصومات الثأرية، فى ضبط " 27 قطعة سلاح نارى وقضيتى مخدرات و40 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 5806 حكم قضائى " .

 

وواصلت الأجهزة الأمنية استهداف مناطق أبو حزام  وحمرا دوم بدائرة مركزشرطة نجع حمادى ، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة ، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا بأمن قنا والقرى المجاورة بحملة مكبرة شارك بها اللواء مجدي القمري مدير تنفيذ الأحكام بالأمن العام واللواء خالد فرغل مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة الصعيد واللواء علاء العياط مدير أمن قنا واللواء هشام عامر مدير مباحث قنا والعميد خالد غانم رئيس مباحث المديرية وقوات الأمن المركزى.

 

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أسفرت الحملة عن ضبط  27 قطعة سلاح نارى، 2 قضية مخدرات ، تنفيذ 5806 حكم قضائى من بينهم 48 جناية ، فيما بلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها 36 عنصرا، وتم ضبط 27 قطعة سلاح نارى عبارة عن رشاش، 9 بنادق آلية، 8 بندقية خرطوش ، 2 طبنجة، 7 فرد محلى، 3 طلقات نارية مختلفة الأعيرة بحوزة   18متهم  .

 

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أسلحة نارية
 

وضبط 535 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى  5806 حكم قضائى  عبارة عن 48 حكم جناية من بينها 3 محكوم عليهم بالسجن المؤبد، 845 حكم حبس جزئى ومستأنف، 4033 حكم غرامة، 880 مخالفة ، وضبط  2 قضية إتجار فى المخدرات ضبط خلالهما  450 جرام لمخدر البانجو، 100 جرام لمخدر الحشيش بحوزة متهمان

 

كما تم ضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة"و ضبط  29دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، وضبط 954 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 40 من العناصر الإجرامية الخطرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.

 
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