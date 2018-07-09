وزير الداخلية التونسى: الهجوم الإرهابى لا يمكنه المساس بمعنويات المؤسسة الأمنية

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أكد غازى الجريبى وزير العدل التونسى ووزير الداخلية بالنيابة، أن العملية الغادرة فى جندوبة لا يمكنها المساس بمعنويات المؤسسة الأمنية، مشددا على أنها تبقى دائما على استعداد تام للقضاء على الإرهاب، جاء ذلك فى تصريحات للوزير خلال موكب عقد بمقر الإدارة العامة للحرس الوطنى بثكنة العوينة لتأبين شهداء الحرس الوطنى الذين استشهدوا أمس الأحد فى عملية جندوبة الإرهابية.

وأشارت وزارة الداخلية، فى بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه خلال هذا الموكب الذى عقد بحضور عائلات الشهداء وعدد من قيادات وأفراد وزارة الداخلية، تقدّم الجريبى وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة بأحر التعازى لعائلات أبطال المؤسسة الأمنية الذين ضحوّا بأرواحهم الطاهرة للدفاع عن حرمة الوطن ولقوات الأمن الداخلى ولكافة الشعب التونسي، راجيا من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان، كما تمنّى الشفاء العاجل للجرحى فى هذه العملية الآثمة.