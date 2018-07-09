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الإثنين، 09 يوليه 2018 10:24 ص
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وزيرا المالية والاستثمار يتفقدان مركز خدمات المستثمرين بالوزارة

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:16 ص
وزيرا المالية والاستثمار يتفقدان مركز خدمات المستثمرين بالوزارة جولة وزيرى المالية والاستثمار بمركز خدمات المستثمرين
كتب ــ عبد الحليم سالم
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اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد ناصف، مساعد وزير المالية لشئون التكنولوجيا، وقيادات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشاد وزير المالية، بالخدمات التى يقدمها المركز وإجراءات التأسيس والمسكن والتى تساهم فى التسهيل على المستثمرين.

وقام باستطلاع أراء ممثلى وزارة المالية بمركز خدمات المستثمرين عن سير عمل، وطالبهم بالعمل على إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار فورا دون الانتظار لأى إجراءات بيروقراطية، وإنجاز أى إجراءات بشكل سريع، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الوزارتين عقب تشكيل لجنة مشتركة تضم قيادات وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية.

وقدمت الوزيرة، شكرها لوزير المالية، على التعاون من ممثلى وزارته فى تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين وإنجازها فى وقت سريع، معربة عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين الوزارتين، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة، منها 4 جهات تابعة لوزارة المالية، هم مصالح الجمارك وضرائب الشركات والضرائب على القيمة المضافة والضرائب على الاستثمار، ويقومون بإصدار الموافقات والبطاقات الضريبية الممغنطة، والرد على استفسارات المستثمرين.

وخلال الزيارة، أوضح ممثلو مصلحتى ضرائب الشركات والضرائب على الاستثمار، أنهم قاموا بإصدار 4452 بطاقة ضريبية لتأسيس شركات جديدة، وفقًا لقانونى الاستثمار والشركات، منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الى مركز خدمات المستثمرين فى 22 فبراير الماضي.

ويستغرق إصدار البطاقة الضريبية الممغنطة فى مركز خدمات المستثمرين دقيقة واحدة، استفادة من الربط الإلكترونى بشبكة المصالح الضريبية على مستوى الجمهورية.


 

 

 


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وزير المالية

محمد معيط

الاستثمار

وزيرة الاستثمار

سحر نصر

وزارة الاستثمار




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