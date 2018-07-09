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ننشر شروط إعلان التقدم لمدارس المتفوقين للطلاب الحاصلين على الإعدادية

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:57 ص
ننشر شروط إعلان التقدم لمدارس المتفوقين للطلاب الحاصلين على الإعدادية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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ينشر اليوم السابع" تفاصيل إعلان وزارة التريية والتعليم والتعليم الفنى، قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس وفصول المتفوقين بعين شمس، حيث حددت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط.

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا(STEM)، و(المتفوقين بعين شمس)، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 9/7/2018، حتى يوم الخميس الموافق 19/7/2018.

 وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من أهم الشروط الواجب توافرها فى الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خلال العام 2017/2018، والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين هى على النحو التالى:

أولا: بالنسبة لمدرسة المتفوقين بعين شمس:

الحصول على مجموع لا يقل عن (252) درجة، وبنسبة تعادل (90%) من المجموع الكلى.

ثانيًا: بالنسبة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا:-

-  ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (274,5) درجة بنسبة تعادل (98 %) من المجموع الكلى، ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجات النهائية فى مادة واحدة على الأقل من مواد: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم)

-  ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (266) درجة بنسبة تعادل (95 %) من المجموع الكلى ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم)

وأعلنت الوزارة أنه سيتم عقد اختبارات القبول وفقًا للمخطط الزمنى التالي:

•  مدرسة المتفوقين (عين شمس) للطلاب: يُعقد الاختبار يوم الاثنين الموافق 6 من شهر أغسطس من العام 2018م.

•  مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM): تُعقد الاختبارات يومى: الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 7، 8 من شهر أغسطس من العام 2018م.

 

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