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ننشر حيثيات المحكمة فى واقعة قتل سائق "توك توك" البدرشين

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:00 ص
ننشر حيثيات المحكمة فى واقعة قتل سائق "توك توك" البدرشين محكمة جنايات _ أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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ذكرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى، وعضوية المستشارين محمد جمال، وعادل عبد الهادى، وسكرتير وجية أديب، فى حيثيات حكمها على متهم بقتل سائق توك توك، أن البداية كانت بلاغا.

وقالت المحكمة إن الواقعة بدأت بلاغ من والد المجنى عليه لقسم شرطة البدرشين باختفاء نجله "أ.ن"، البالغ من العمر 12 سنة، أثناء استقلاله "التوك توك"، ملكه، وبجمع التحريات تبين قيام المتهم "ف.أ"، باستدراج المجنى عليه لقطعة أرض مملوكة لشقيق المتهم بقرية الشوبك الغربية.

وأضافت الحيثيات أن المتهم أخبر المجنى عليه أنه يريد نقل بعض الأغراض من الحجرة بالموجودة بقطعة الأرض فاستشعر المجنى عليه الخطر بسبب إدخال المركبة، إلى داخل قطعة الأرض، وإغلاق بابها من الداخل، وقال المجنى عليه: للمتهم "اوعى تكون جابينى هنا علشان تسرق المكنة وتقتلنى”، فأبدى المتهم دهشته مما قاله المجنى عليه، وعلى الفور شل المتهم حركة المجنى عليه ومنعه من الاستغاثة ثم كتفه ولف "شال" حول عنقه وضغط عليه بيديه حتى فارق الحياة وسقط على الأرض.

وأشارت الحيثيات أن القصد من ارتكاب الجناية كان التأهب لارتكاب جنحة أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان سرقوا الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات "توك توك" قيادة المجنى عليه المبينة وصفا وقيمة بالأوراق وذلك بعد أن استدرجه لمسرح الواقعة وقتله خشية افتضاح أمره على النحو المبين بالتحقيقات، ومن ثم استولى المتهم على المركبة، وأحرز المتهم "وشاح" استخدمه فى التعدى على المجنى عليه.


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