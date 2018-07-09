نائب محافظ القاهرة: لا يمكن حصر الأمن القومى على حماية الحدود فقط

قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن الأمن القومى يتطلب الإلمام التام بعناصر القوة والضعف للدولة.

وأضاف عبد التواب خلال أولى فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب الذى تنظمه محافظة القاهرة، فى جلسة بعنوان الأمن القومى وقوة الدولة الشاملة، أنه لابد من تحديد الأهداف القومية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى.

وتابع: الأمن القومى ليس متعلقا بالعمليات العسكرية فقط أو حماية الحدود، لكنه يمتد إلى الملفات الداخلية للدولة والمشروعات التنموية وغيرها.